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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اجتماع تنسيقي مع الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والمراجعة الداخلية والحوكمة بمنوف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اليوم وحيد صلاح عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اجتماعاً تنسيقيا بديوان عام مجلس المدينة مع مهندسين وفنيين الإدارة الهندسية ومسؤولي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمراجعة الداخلية والحوكمة بمجلس مدينة منوف.

 جاء ذلك بحضور وليد سالم ونهى الجمال نائبي رئيس المركز والمدينة ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمجلس مدينة منوف.

وناقش الاجتماع تذليل العقبات أمام سرعة إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء، وآليات إصدار تصاريح الترميم والاستكمال.

وأكد  عبد ربه، على العمل على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات الخاصة بالصلاحية وتراخيص البناء، وتذليل  العقبات أمام إنجاز الأعمال.

الادارة الهندسية المركز التكنولوجي المنوفية محافظة المنوفية مدينة منوف