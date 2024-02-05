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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس شركة كيوتو كاجاكو اليابانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط  Toshi Takayama رئيس شركة كيوتو كاجاكو اليابانية المصنعة للنماذج والمحاكيات الطبية التعليمية ووفد مرافق له تضمن السيد Takao Kinouchi , وShi Dongyang , لبحث سبل التعاون بين الجانبين بحضور الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات بالجامعة.

تضمن اللقاء مناقشة المشروعات الحالية واستعراض أساليب التعاون المستقبلية مع الجامعة  من خلال خدمات الشركة التي تشمل منتجات أجهزة محاكاة وأشباح للتدريب على مهارات الجراحة والأنف والأذن والحنجرة وطب العيون والتخدير وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة والتنظير والتمريض والواقع الإفتراضي والمحاكيات الحاسوبية للجراحة بالمنظار والعينات البشرية الملدنة والنماذج التشريحية وبرامج التشريح البشري التفاعلية ثلاثية الأبعاد.

وقام الوفد بزيارة المعمل الافتراضى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ثم معامل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب وقدمت اد نصرة أيوب وكيل كلية الطب لشئون الطلاب شرح وافي لكل الموديلات الموجودة وطريقة استخدامها الفريدة والمتنوعة والتى أشاد بها الوفد اليابانى وأنها تماثل كليات الطب لديهم ، ومن جانبه قدم الوفد شرحاً لبعض الموديلات الجديدة لديهم ليتم استخدامها فى المستويين الرابع والخامس.

الأنف والأذن والحنجرة التعاون المستقبلي الحاسبات والذكاء الاصطناعي الموديلات الجديدة بحث سبل التعاون