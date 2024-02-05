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الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأسبوع الـ23 على التوالي.. نور الشربينى تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
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كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد عن شهر فبراير الجاري، عن التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش، والتى حافظت فيه نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة التصنيف للأسبوع الـ23 على التوالي والـ233 في تاريخها.
وجاء التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش كالتالى:
1- نور الشربيني
2ـ هانيا الحمامي
3ـ نوران جوهر
4ـ البلجيكية نيلي جليس
5ـ الأمريكية أماندا صبحي
6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر
7ـ نور الطيب
8ـ البلجيكية تيني جليس
9- الإنجليزية جورجينا كيندي
10- روان العربي.

للأسبوع الـ23 على التوالي الاسكواش رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش نور الشربيني