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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تكثيف أعمال النظافة العامة وضبط المخالفات بمدن أسوان وأبو سمبل السياحية

تنفيذ اعمال النظافة
تنفيذ اعمال النظافة العامة بأسوان
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إستمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ، بجانب تنفيذ التطوير والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن .

 وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة إستهدفت تنفيذ 5 قرارات لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص ممارسة النشاط ، وتنوعت ما بين غلق وتشميع بنطاق حى غرب المدينة وسط مشاركة لنائب رئيس الحى أحمد عبد الراضى ، والفنيين بالحى ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية ورخص المحلات .

كما نفذت الوحدة المحليةمعسكر للنظافة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل قروى وادى كركر برئاسة جابر فتحى ، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة ناصر سليم ، وبإشراف من نائب رئيس المدينة محمود بهاء ، ويتم تنظيم المعسكر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بهدف إضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار ، مع جرد الأتربة فى الشوارع الرئيسية والفرعية .

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رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات اعمال النظافةالعامة أخبارمحافظة اسوان