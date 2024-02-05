بترا: عاهل الأردن وولي عهده يستقبلان رئيس الإمارات

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني استقبلا رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى العاصمة عمان.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، في استقبال بن زايد، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، بحسب ما أوردته وكالة بترا الأردنية الرسمية.

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى الأردن الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.