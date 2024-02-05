تعيين مدير أمن جديد بجامعة قناة السويس

أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس -صباح اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير- اللواء السيد أحمد السيد ندا لتسليمه القرار رقم (117) الصادر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بتعيين سيادته مديراً عاماً للإدارة العامة للأمن بجامعة قناة السويس.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

كما تقدم الدكتور ناصر مندور بأسمى آيات التهنئة للواء السيد ندا، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه، ولإدارة الأمن الجامعي استمرار تعاونهم لخدمة الجامعة.