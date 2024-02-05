الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة في الثالثة عصراً بإستاد السلام ، في المباراة الودية التي سوف تجمع الفريقين في إطار استعداد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخطيطة التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.

وخاض الأهلي معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلي فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغاني وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.