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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 15يوم  على ذمة التحقيق.
وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيمائي لإعداد تقرير المعمل بيهم وإحراز السلاح وأرسله الي المعمل الجنائي، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول الواقعة. 
تمكنت قوات المباحث بدائرة قسم شرطة دار السلام  بضبط شخصيين بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

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