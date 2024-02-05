استمرار حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام 15يوم على ذمة التحقيق.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيمائي لإعداد تقرير المعمل بيهم وإحراز السلاح وأرسله الي المعمل الجنائي، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث حول الواقعة.

تمكنت قوات المباحث بدائرة قسم شرطة دار السلام بضبط شخصيين بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات).