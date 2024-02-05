على خطى نجوم الرياضة.. موجة الاعتزال تجتاح الوسط الفني.. الزعيم وعبلة الأبرز

سميرة محسن تعطي درسًا قبل الابتعاد

جيهان نصر "كفة الأسرة ترجح على الفن"

شويكار "حسناء اعتزلت تلبية لنداء الزمن"

عادل إمام "إعلان الاعتزال فى توقيت التتويج بالزعامة العربية"

عبلة كامل "سطرت تاريخًا فنىًا فى هدوء ورحلت أكثر هدوءًا"

بعد الإعلان الأخير للفنانة سميرة محسن بقرارها اعتزال الفن بشكل نهائي، لم تكن هى الأخيرة خلال الفترة الماضية من أهل الفن والذين قرروا الابتعاد عن عالم النجومية والشهرة، وترك المجال الفني رغم صعوبة القرار بالتخلي عن فلاشات الكاميرات ووميض الأضواء والريد كاربت ومايكات الإعلام وتصدر أغلفة الصحف، إلا أنه على مدار التاريخ الفني كان هناك العديد من حالات اعتزال الفن والابتعاد بشكل نهائي.

ورغم اختلاف الأسباب فى كل حالة أو حتى التشابه، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من حالات قرار اعتزال الفن، وفى التقرير التالي نرصد لكم أبرز حالات اعتزال الفن وأسبابها...

سميرة محسن "آخر المنضمين لنادى المعتزلة"

فى الأيام القليلة الماضية أعلنت الفنانة القديرة سميرة محسن اعتزال الفن بشكل نهائي، وأكدت على أنها حققت خلال مشوارها الفني كل ما تتمني، وراضية كل الرضا عما قدمت خلال تاريخ مشرف من السينما والدراما.

وعن سبب القرار بالاعتزال كشفت الفنانة سميرة محسن أن الأوضاع اختلفت كثيرا عما سبق، على سبيل المثال عدد ساعات التصوير التي تصل إلى 18 ساعة وهو ما يتنافى مع قدرة الفنان على الإبداع تحت ضغط الإرهاق، إلى جانب أن تلك الفترة تجد أن الفنان يتسلم خمس حلقات ومشاهد مجمعة لا يفهم هل هى من المنتصف أم من البداية أم النهاية.

وعلى الفنان أن يختار توقيت مناسب لإعلان الاعتزال، حتى لا يظهر بشكل الركنه على الرف، والفنان كلما كبر كلما يرخص، ويتم التعامل مع الفنان كخيل الحكومة، لذلك قررت أن أتفرغ للمعهد لتدريس الفن وخروج جيل مثقف يفيد الفن.

عادل إمام "إعلان الاعتزال فى توقيت التتويج بالزعامة العربية"

تاريخ فنى حافل، وتصدر الهرم الفني على مدار سنوات من الإبداع لم يقترب منها أحد، الزعيم عادل إمام أحد أهم رموز الفن المصري والعربي، وقدم كل ملفات المجتمع من خلال فنه وأعماله، وارتبط مع الجمهور بمعادلة إنسانية وفنية مختلفة لا يفهمها سواه وجمهوره.

وابتعد الزعيم عادل إمام عن الفن خلال السنوات الأخيرة بسبب عامل السن والزمن والقدرات الصحية، لما يحتاجة الفن من مجهود جسدى وذهنى وبدنى كبير، ومع كل ذلك التاريخ الفنى الحافل، وأثناء حفل توزيع جوائز الإبداع joyawards بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن مفاجأة الحفل بتكريم الزعيم عادل إمام بلقب استثنائى "زعيم الفن العربى"، ودعوة أبنائه الفنان محمد إمام والمخرج رامى إمام، لتسلم الجائزة.

وبادل الأبناء إدارة المهرجان بنفس المفاجأة بمفاجأة أكثر صدى، وهى الإعلان عن اعتزال الفنان الكبير والقدير والهرم الفنى عادل إمام للفن بشكل نهائى وتفرغه للحياة وسط أبنائه وأحفاده، وبهذا الإعلان يسدل الستار عن رحله فنية تمثل رقما صعبا فى معادلة الفن ليس بمصر أو الوطن العربى ولكن فى العالم أجمع بالتربع على العرش كل تلك السنوات المتتالية.

عبلة كامل "سطرت تاريخا فنىا فى هدوء ورحلت أكثر هدوءًا"

تعد الفنانة عبلة كامل واحدة من أهم نجمات جيلها، قدمت كل الأدوار وشاركت فى أهم الأعمال الدرامية فى عصر الدراما الذهبي، وحجزت مكانها فى قلوب الجماهير نظرا لتلقائيتها التى ساهمت فى تغريدها خارج السرب، وأكدت النضج الفنى فى دور "فاطمة كشرى"، من خلال الملحمة الدرامية مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، والذى قدمت فيه عبلة كامل دورا استثنائىا مخلدا فى ذاكرة الجماهير كمعظم أدوارها.

وتعتبر عبلة كامل استثنائية ليس فى الأداء فقط ولكن طوال مشوارها الفنى كانت تسير بخطى عملاقة دون ضجيج أو صخيب الإعلام والأضواء والشهرة، كانت زاهدة الشهرة طامعة الفن، تذهب إلى لوكيشن التصوير لتقدم الدور المطلوب أفضل من المطلوب، ثم تغادر لتخلع عباءة الفن وترتدي ثياب الناس البسطاء وتعود الى بيتها دون الظهور فى مناسبات مجتمعية أو أحاديث صحفية أو لقاءات تليفزيونية.

وبنفس هدوء رحلتها الفنية، رحلت بهدوء أكثر دون تصريح أو تلميح يمس الفن وأهله، وأكد نقيب المهن التمثيلية أنها ابتعدت بإرادتها وعلينا احترام ذلك، وأنها طوال حياتها لا ترد على الهاتف بسهولة، وهو على تواصل من آن لآخر، لتطوى عبلة كامل آخر صفحة من مشوارها الفني بهدوء لم يخرج معه صوت ورقات كتاب مشوارها.

شويكار "حسناء اعتزلت تلبية لنداء الزمن"

البسكوتة كما اعتاد الفنان فؤاد المهندس أن ينعتها، كونت هى وزوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس توأمة فنية استثنائية، تعتبر هى الدويتو الفنى الأشهر حتى الآن، سلسلة أفلام تصدرت دور العرض السينمائي ومازالت تعيش حتى وقتنا الحالى، شويكار مثال الدلال والرقة والنعومة الفنية.

ولكل تلك الأسباب اتخذت قرارا قبل رحيلها بسنوات باعتزال الفن، وفى مداخلة هاتفية لها أكدت شويكار أن الجمهور اعتاد أن يراها بملامحها الجميلة وروحها الطاغية، ولكن ملامحها تغيرت بسبب تقدم العمر وهى لا ترغب أن يراها الجمهور بتلك الملامح، لتسطر آخر كلمات فى مسيرة فنية كبيرة قبل الرحيل عن عالمنا.

جيهان نصر "كفة الأسرة ترجح على الفن"

بدأت الفنانة جيهان نصر رحلتها الفنية وخاصة مع مطلع التسعينيات، وحققت نجاحا كبيرا بين أقرانها وكانت أحد أهم نجوم الشباك الفني دراميا وسينمائيا، ولكنها تزوجت من رجل أعمال سعودي والذى اشترط عليها ترك الفن والتفرغ لتكوين الأسرة والبيت، وهو ما استجابت له.

وبالفعل قررت الاعتزال بعد مشوار فنى لم يدم طويلا قدمت من خلاله العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "أسرار خاصة، أصل وخمس صور، برئ فى ورطة، من الذى لا يحب فاطمة، الوهم والسلاح، المال والبنون، مذكرات زوج، رياح الخوف".