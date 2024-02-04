«الضفة الأخرى» يكشف عن صانعي الأزمات الاقتصادية والمعيشية لإسقاط الدول

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخري»، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرا عن صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يفتعلها جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الدول.

وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التقرير الذي شاهدناه يذكرنا بشهر سبتمبر 2016، حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية "وحدة الأزمات" التي تم تشكيلها في محافظات مصر المختلفة، وطبقاً للأوراق التنظيمية التي تم ضبطها فإن هذه الخلايا تعمل على صناعة وتعميق واستثمار كل الأزمات التي تدخل ضمن نطاقها الجغرافي، بهدف تشتيت الإدارة المركزية في المحافظات واستنزاف مواردها وإفشالها في تنفيذ التنمية.

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن خلية "وحدة الأزمات" وضعت خطة عامة لإرباك الدولة في مختلف القطاعات واستغلال حاجات المواطنين من أجل الضغط عليهم، وتحريضهم ضد الدولة، وصولاً إلى حراك شعبي يكون نواة لثورة جديدة يتم استغلاله في نهاية المطاف لتحقيق أهدافها الرامية إلى عودتهم للسلطة مرة أخرى، وشملت الخطة عدة محاور عن طريقة التعامل مع كل الملفات داخل الدولة وفي مقدمتها الخبز الصحة والتعليم والطرق والنقل والكهرباء والدعم.

ولفتت إلى أنه من ضمن اعترافات خلية "وحدة الأزمات" أنهم خلقوا أزمات وعملوا على تضخيمها للضغط على المواطنين، موضحة أن هذا هو هدف الإخوان وهذا هو أحد أسباب انتشار الشائعات، ولكن على الأرض حاولت الجماعة الإرهابية عقب 2013 التأثير بشكل فعلي على الاقتصاد خصوصا في ملفات الدولار والسلع الغذائية.