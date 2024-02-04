الدوري الإسباني.. موراتا يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

كشف دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي، سافيتش، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: كوكي، دي بول، ساؤول نيجويز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطان جريزمان.

يعتمد سيميوني على خط دفاع مُخضرم بقيادة سافيتش وفيتسل، ويشهد التشكيل عودة كوكي إلى خط الوسط بعد غيابه في المباريات الأخيرة بالإضافة إلى وجود ثنائي هجومي شرس وهم موراتا وجريزمان.

يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة وهو في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة.