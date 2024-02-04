نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إعادة الشيء لأصله بكورنيش النيل بحلوان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السعي الدائم والمستمر لتحسين الخدمات والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية لمحافظة القاهرة تحقيقا للارتقاء بالمظهر العام لشوارع العاصمة ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة ومنها متابعة المشروعات التي تقوم بها المرافق للانتهاء منها بمنطقة كورنيش النيل بنطاق إحياء حلوان والمعصرة والتبين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتابع حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبالتنسيق مع إدارة الطرق بالحي، والأجهزة المعنية والأعمال الجارية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله للشوارع الداخلية والرئيسية بالحي حيث تم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله خلف مشروعات المرافق (الغاز) بكورنيش النيل بكفر العلو بحلوان وجارٍ متابعة الأعمال بشارع المرصد ضمن إعادة الشيء لأصله.

الجدير بالذكر قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعقد لقاء تنسيقي لاتخاذ كافة الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف صحي - اتصالات وغيرها ) المنفذة بنطاق الأحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في إطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع اعضاء مجلس الشيوخ الموقر ولجنة الاسكان والإدارة المحلية مما يُسهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجة الشاملة للتطوير وإيجاد آلية تنفيذية للتعامل معها وإيجاد حلول جذرية لها.