الدوري الإنجليزي.. ليفربول وأرسنال يتعادلان في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مجريات الشوط الأول بين ليفربول وأرسنال، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على الكرة بشكل كبير، وهدد مرمى ليفربول في أكثر من مناسبة، وسجل بوكايو ساكا هدفًا رائعًا في الدقيقة 14، بعدما تلقى كاي هافيرتيز تمريرة طولية من منتصف الملعب نجح في صناعة انفراد وسددها على مرمى ليفربول لكن أليسون بيكر صدها لترتد إلى بوكايو ساكا الذي سددها في المرمى.

واصل ليفربول ضغطه على مرمى أرسنال، وقبل نهاية الشوط بلحظات، تمكن لويس دياز من صناعة فرصة على مرمى أرسنال وسددها لترتد إلى جابريل ماجاليس وتدخل المرمى

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان ديك- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: كورتيس جونز- ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز- ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة فيما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.