في ذكرى حادثة 4 فبراير.. لماذا حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين؟

يصادف اليوم الأحد الموافق 4 فبراير ذكرى حادثة قصر عابدين التي وقعت في 4 شباط عام 1942. حيث قامت القوات البريطانية بحصار قصر عابدين وأجبرت السفير البريطاني في القاهرة على توقيع قرار باستدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل حكومة بمفرده أو التنازل عن العرش.

ووقعت الحادثة خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت القوات الألمانية بقيادة إرفين رومل متواجدة في العلمين وكانت الوضعية العسكرية متوترة للغاية بالنسبة لمصر، وطلب السفير البريطاني منه تشكيل وزارة تحافظ على ولائها لمعاهدة عام 1936 وقادرة على تنفيذها وتحظى بتأييد الرأي العام، وطلب منه تحقيق ذلك قبل 3 شباط عام 1942.

واستدعى الملك فاروق قادة الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة وحدة قومية أو ائتلافية، باستثناء مصطفى النحاس، وطلبت انجلترا المملكة من سفيرها أن يلوح باستخدام القوة أمام الملك لتحقيق هذا الهدف.

وفي 4 فبراير 1942، تم توجيه تهديد للملك من قبل السفير بأنه إذا لم يعلم أن مصطفى النحاس تم تكليفه بتشكيل الحكومة، فيجب أن يتحمل تبعات ذلك، وقام السفير والجنرال ستون والجنود البريطانيين بحصار قصر عابدين وتقديم وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش.