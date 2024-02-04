نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبوالنمرس

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة الحوامدية ومركز أبوالنمرس لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

تفقد نائب المحافظ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية حيث تابع أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل تمهيدا لبدء أعمال الرصف، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع الشهابي أعمال إصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم، وتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الخلفية لمركز الشرطة واستكمال أعمال التطوير والرصف بشارع ٦ أكتوبر بمدينة أبوالنمرس.

واختتم جولته الميدانية بتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز أبو النمرس، مشددا على إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة لدخول مشروعات الصرف الصحي الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وحامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، والمهندس محمود شحاتة مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام علي مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندسة مي صلاح المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عزة ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد البديوي رئيس قطاع جنوب الجيزة لمياه الشرب بشركة مياه الجيزة، ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.