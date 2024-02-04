الدورى الفرنسى.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة موناكو ولوهافر

انتهى لقاء موناكو الذي استضاف نظيره لوهافر، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

سجل هدفى اللقاء اللاعب وسام بن يدر فى الدقيقة 63 لصالح فريق موناكو، بينما جاء هدف التعديل عن طريق الخطأ عندما سجل يوسف فوفانا هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 65 من عمر اللقاء لصالح لوهافر.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، والذي فشل كل منها فى استغلال سيطرته على الكرة بزيادة حصته التهديفية .

التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد موناكو 35 نقطة فى المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الضيوف 24 نقطة فى المركز الـ 11 من ترتيب الدورى الفرنسى.

