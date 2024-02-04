لاعبو منتخب الكاراتيه يتصدرون التصنيف العالمي للعبة

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه عن التصنيف العالمي للرجال والسيدات لشهر يناير، والذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني عقب حصولهم على مراكز متصدرة خلال الفترة الماضية.

وتصدر البطل المصري عبد الله ممدوح صدارة الترتيب كوميتيه وزن -75 كجم، كما تواجد البطل طه طارق في المركز الأول أيضًا كوميتيه وزن+84 كجم.

وجاء اللاعب يوسف بدوي في المركز الثاني كوميتيه وزن -84 كجم، كما تواجدت اللاعبة ريم أحمد في المركز الثاني كوميتيه وزن -50 كجم.

بينما تواجدت اللاعبة منة شعبان في المركز السادس كوميتيه وزن+68 كجم، وجاءت اللاعبة أحلام يوسف في المركز السابع كوميتيه -55 كجم، واحتل اللاعب كريم وليد المركز السابع كاتا رجال.

وحقق لاعبو الكاراتيه خمس ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، في بطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت خلال شهر يناير الماضي بمدينة باريس الفرنسية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله ممدوح، وطه طارق“ بينما حصدت ريم رمزي على الميدالية الفضية، وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “علي الصاوي، ويوسف عماد“.