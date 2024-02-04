تجديد حبس تشكيل عصابي أشعل النيران في فيلا وسرقوا كيلو ذهب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة فيلا في المقطم وإشعال النيران فيها.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإضرام النيران بفيلا وسرقة بعض محتوياتها.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة».

وأضاف أحد المتهمين أنه «نظرًا لعلمه بسفر مالك الفيلا اختمر في ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».