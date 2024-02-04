محافظ المنيا: إزالة 75 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 75 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 9 حالات تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 7 حالات مباني منها 6 حالات بمركز مغاغة، وحالة بمركز سمالوط، وحالتين زراعة بمركزي العدوة ومغاغة.

إلى جانب إزالة 43 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 23 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بواقع 21 حالة بمركز سمالوط، وحالتين بمركز مطاي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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