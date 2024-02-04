الدوري الإنجليزي.. نيتو يقود وولفارهامبتون لمواجهة تشيلسي

أعلن غاري أونيل المدير الفني لفريق وولفارهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على معلب " ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وولفارهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، كريغ داوسون، توتي غوميز.

خط الوسط: نيلسون سيميدو، ماريو ليمينا، جواو جوميز، ريان آيت نوري، بابلو سارابيا، ماثيوس كونها.

خط الهجوم: بيدرو نيتو.

ويحتل تشيلسى المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق وولفارهامبتون الذى يحل ف المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.