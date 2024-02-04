محافظ أسوان يتدخل لخفض رسوم مرور سيارات وجرارات القصب

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لدى الجهات المعنية لخفض رسوم مرور سيارات وجرارات القصب المقررة على الكبارى والطرق السريعة من أجل زيادة قصب كميات السكر المورد لمصانع كوم أمبو وإدفو ، مكلفاً بضرورة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعيين لتوريد محصول القصب على الوجه الأكمل ، وتسهيل الإجراءات وتذليل أى عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين أولاً بأول.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل مزارعى قصب السكر بما يساهم فى زيادة إنتاج السكر بالمصانع ، وتوفير المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية للمواطنين فى الأسواق بأسعار متوازنة.

ووجه أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع إدارات مصانع السكر للحد من وقوع الحوادث المرورية سواء كان من خلال قطار الديكوفيل أو جرارات النقل البرى حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ، موضحاً بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصانع السكر بكوم أمبو وإدفو لهذا العام إلى 270 ألف طن منتجة من المساحة المنزرعة بقصب السكر ، والتى تصل إلى 79 ألف و 557 فدان على مستوى المحافظة .

WhatsApp Image 2024-02-04 at 2.30.21 PM