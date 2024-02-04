الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الأوضاع الميدانية في قطاع غزة صعبة للغاية، وكأن العدوان عاد إلى المربع الأول، حيث يستمر القصف الإسرائيلي والأحزمة النارية التي طالت كل محافظات القطاع دون توقف منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكدًا ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر ومستشفى ناصر.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء القطاع وتنفذ استهدافات متكررة في عدة مناطق، كما أن أحياء الزيتون والرمال والمناطق الغربي لقطاع غزة تتعرض في هذه الأثناء إلى عدد من الأحزمة النارية من الطائرات الحربية الإسرائيلية".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت صبيحة هذا اليوم عددا من المنازل في مخيم النصيرات ودير البلح ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في هذه الغارات المتتالية.