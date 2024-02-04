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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مدير "تعليم المنوفية" يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة بالمدرسة التجارية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بحضور محمد صحصاح، استشاري إدارة عامة بديوان المديرية، عفاف عبد الرافع الإدارة العامة للامتحانات، سيد أحمد سنوسي كنترول الحلمية، خالد محمد عطية الإدارة العامة للمراقبة الداخلية والحكومة، عصام الطوخي الإدارة العامة للشئون القانونية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها السبت الموافق 2024/6/15.
 وشدد "الفولي" خلال الاجتماع، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

 وأكد مدير تعليم المنوفية، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

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