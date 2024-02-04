فلسطين.. شهداء وجرحى في هجوم إسرائيلي على روضة الأطفال شرق رفح

استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بينهم طفلتين، جراء قصف طائرات الاحتلال لروضة تستضيف نازحين في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية بأن عدة أشخاص أصيبوا أيضًا جراء هذا الهجوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. حسبما أفادت وكالة الأنبا الفلسطينية"وفا".



وتواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، حيث أسفر هذا العدوان الدموي عن استشهاد أكثر من 27،238 مواطنًا، وقد كانت معظم الضحايا من الأطفال والنساء. وبلغ عدد الإصابات 66،452 شخصًا، فيما يتواجد أكثر من 8،000 شخص تحت الركام وعلى الطرقات، حيث يتعذر على فرق الإسعاف الوصول إليهم بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المرور.

تلك الأرقام المروعة تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، حيث يستمر تدمير الهياكل وتشريد الآلاف، ويعيش المدنيون تحت وطأة الخطر الدائم ونقص الخدمات الأساسية. الوضع يتطلب تدخل دولي فوري للتخفيف من معاناة السكان وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية.