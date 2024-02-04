بالتعاون مع الإمارات| صالون الجعفراوي يدشن «وثيقة الأخوة الإنسانية».. اليوم الأحد

ينظّم صالون الجعفراوى الثقافي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، الفعالية الثقافية الحادية عشرة، والتي يتم خلالها تدشين "وثيقة الأخوة الإنسانية" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، بمقر الصالون بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

من المقرر أن يشهد اللقاء، حضور المستشار حسن الشميلي رئيس قسم الشئون الإعلامية والدبلوماسية العامة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ونخبة متميزة من العلماء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين، من أهل السياسة والدبلوماسية والخبراء في شتى المجالات، بدعوة من الدكتور صلاح الجعفراوي، صاحب الصالون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار.

وكانت مؤسسة مشوار التنموية، والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، قد افتتحوا صالون الجعفراوي الثقافي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضاف خلال العامين الماضيين عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة.