غدًا.. مسيرة الدكتور أحمد معبد في ندوة تثقيفية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

يستكمل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدًا الأحد، سلسة "محطات في مسيرة عالم أزهري"، بندوة تثقيفية عن حياة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

كما يعقد الجناح ندوة تثقيفية بعنوان، " وعاظ الأزهر وواعظاته.. والمشاركة الإيجابية في صناعة الوعي المجتمعي"، بحضور الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الباحث محمود محمد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.