الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على ألافيس في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على مضيفه ألافيس بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ميندزوروتزا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

نجح الفريق الكتالوني في إنهاء الشوط الأول من اللقاء، متقدمًا بهدف سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله إلكاي جوندوجان بطريقة رائعة لينفرد بحارس مرمى ألافيس، ووضع الكرة على يساره.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ألافيس في المرتبة الحادية عشرة وفي رصيده 26 نقطة.

دخل برشلونة مباراته ضد ألافيس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري جونزاليس.