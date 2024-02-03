روبوست تحقق استثمارًا بقيمة 3 ملايين دولار لتعزيز التحول الرقمي والتوسع الإقليمي

أكملت شركة روبوست، االمتخصصة في مجال التكنولوجيا واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار، بقيادة سيليكون باديا، وبمشاركة من رزم للاستثمار، وFlat6Labs، ومستثمرين سعوديين.

تستخدم روبوست تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات إدارة خدمات التوصيل اللوجستية (SaaS)، وقد أسهمت في أتمتة عمليات التوصيل لعدة علامات تجارية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك بافالو برجر وصيدليات العزبي.

تمثل هذه الجولة التمويلية خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشركة في المنطقة. ستستخدم الأموال الجديدة لتعزيز التوسع الإقليمي وتطوير حلول مخصصة للتجارة الإلكترونية والتوسع في مجال الميل الأوسط.

تعتمد روبوست على تقنيات التعلم الآلي لتحقيق معايير أعلى لأفضل الممارسات في عمليات التوصيل، مع تقديم تقنيات مبتكرة مثل الإرسال التلقائي الدقيق وخطوط السير الذكية لتحسين تجربة التوصيل وتقليل التكاليف والمرتجعات.

تدير روبوست أكثر من 15000 سائق توصيل، وتخدم ما يقرب من 10 ملايين عميل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاجية السائقين وتحسين رضا العملاء. تعكس هذه الجولة التمويلية ثقة المستثمرين في رؤية وقدرات روبوست، وتشير إلى التزامها بتحقيق النجاح الإقليمي والعالمي.