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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قطر تؤكد أهمية دور "الأونروا" وتحذر من وقف تمويلها

الأونروا
الأونروا
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أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرًا من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويلها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في نيويورك، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث دعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة.

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