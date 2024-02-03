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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص لسرقة متعلقاته الشخصية

أرشيفية
أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم ، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقته بدائرة قسم شرطة الخصوص، والتي تحمل رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023كلي، لجلسة 3 مارس .
 

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمود سعد الدين محمد حسني وأمانة سر ماهر الشوبري


وجاء بأمر الإحالة ، ان المتهم "وائل ع ح"،  37 سنة، عامل، قتل المجني عليه"أبو الحمد سليم" عمداً  بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

الخصوص إطلاق عيار نارى أحمد شحته 2023