تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص لسرقة متعلقاته الشخصية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم ، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقته بدائرة قسم شرطة الخصوص، والتي تحمل رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023كلي، لجلسة 3 مارس .



عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمود سعد الدين محمد حسني وأمانة سر ماهر الشوبري



وجاء بأمر الإحالة ، ان المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، قتل المجني عليه"أبو الحمد سليم" عمداً بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.