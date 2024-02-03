استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار في الآيس بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عاطلين لهما معلومات جنائية) متهمين بحيازة كمية من مخدر الآيس والحشيش و٢ سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الوراق ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات

البداية بورود معلومات لقسم شرطة الوراق مفادها قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار فى المخدرات.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الآيس ، الحشيش" – 2 سلاح أبيص "مطواة" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهتمها بالمضبوطات اعترفوا بحيازة المواد المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.