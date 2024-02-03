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السبت 03 فبراير 2024
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بوابة البرلمان

عثمان: إضافة "وسام البناء" لقانون الأوسمة والأنواط يرسخ قيم الوفاء والتكريم للمشاركين في التنمية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان
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أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، الذي يرسخ لقيم وأخلاقيات عظيمة في تكريم وتقدير أبناء مصر الذين ساهموا في بناء الدولة وتقديم إنجازات مشرفة للدولة المصرية. 

وقال عثمان، إن مشروع القانون تضمن إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من أسهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد. وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون سيسهم في تشجيع العديد من أبناء مصر والمجتمع المدني وغيرهم على المشاركة في عملية البناء والتنمية، وتقديم وسام البناء لهم يعد تقديرًا وعرفانا من الدولة لمجهوداتهم. 

ورأى عثمان، ضرورة أن تستحدث الحكومة أوسمة أخرى للصناع والمزارعين ومن يسهمون في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.

النائب أحمد عثمان إضافة وسام البناء لقانون الأوسمة والأنواط يرسخ قيم الوفاء والتكريم للمشاركين في التنمية بشأن الأوسمة والأنواط المدنية