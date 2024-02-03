حبس 4 اشخاص لاتهامهم بسرقة هاتف محمول في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 4اشخاص 4ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف محمول من آخر في مدينة نصر .

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 4 أجانب أثناء افتعالهم مشاجرة مع خامس لسرقة هاتفه مدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب افتعال مشاجرة مع المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

