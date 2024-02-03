استقرار أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

السبت 03/فبراير/2024 - 08:47 ص

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 3 فبراير 2024 داخل محلات الصاغة لليوم الثالث علي التوالي منذ إعلان البنك المركزي المصري تحريك سعر الفائدة مقدار 200 نقطة أساس.

وسجلت اسعار الذهب في مصر استقرارا ليصل سعر عيار 21 لحوالي 3825 جنيه للبيع و 3875 جنيه للشراء، وعيار 14 حوالي 2557 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء، وأوقية الذهب 2040 دولار للبيع و 2041 دولار للشراء.



وبلغ سعر عيار 24 حوالي 4371 جنيه للبيع و 4428 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 3278 جنيه للبيع و3321 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء