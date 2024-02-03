تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت القصف المكثف والمتواصل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فقام الاحتلال بقصف منزلًا به عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، ونتج عنه استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين.

ونفذ الاحتلال قصفًا آخر في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة على منزل لعائلة الهمص، نتج عنه استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا لعائلة "أبو نصير".