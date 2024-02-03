البيت الأبيض: لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين في الأردن.

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض معلقًا على الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، أن الضربات التي استهدفت ميلشيات موالية لإيران في سوريا والعراق كانت ناجحة، وتم تنفيذها بقاذفات "B1"، وأن الأهداف تم اختيارها منعًا لوقوع ضحايا من المدنيين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تنفيذ الضربات الأمريكية في سوريا والعراق استهدف بها ميلشيات موالية لإيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لإشعال لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم.

كما أضاف، بايدن أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق، وقال الرئيس الأمريكي أن ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع سوف نحددها، وأشار إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أمريكي.