بايدن: ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع نحددها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بعد الهجوم الأمريكي على أهداف في سوريا والعراق، أن «ردنا بدأ اليوم وسوف يستمر لمرات عديدة ومواقع نحددها»، وأضاف أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

ومنذ قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأن الضربات بالعراق وسوريا ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.