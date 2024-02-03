البنتاجون: الضربات الجوية في سوريا والعراق ما هي إلا البداية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

ومنذ قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأن الضربات بالعراق وسوريا ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

وأضافت، أن القصف الأمريكي يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال معلقًا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، أن الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة "المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق.

كما ذكر في بيان له نشر على موقع البيت الأبيض أن "قلب أمريكا مثقل في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".