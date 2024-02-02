الشوط الأول.. نيجيريا تتقدم علي أنجولا بهدف فى ربع نهائي أمم أفريقيا

تقدم منتخب نيجيريا علي نظيره أنجولا بهدف دون مقابل في الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.

أحرز هدف نيجيريا اللاعب لكومان فى الدقيقة 41



كان البرتغالي بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، كشف عن التشكيلة التي تواجه منتخب نيجيريا، بعد قليل ، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.



جاء تشكيل منتخب أنجولا ضد نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونيو سينيوري دومينيك.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتو، أوجستو ريال كارنيرو

خط الوسط: مانويل كافومانا، إستريلا، فريدي باليندي.

خط الهجوم: جيلبرتو، مابولولو، جيلسون دالا.



وعبر منتخب أنجولا لربع النهائي بعدما تخطى عقبة نظيره المنتخب الناميبي، بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، سجلها كلا من: جليسون دالا ثنائية بالإضافة إلى هدف من المهاجم مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري.

وأعلن منتخب نيجيريا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة

وبدأ منتخب نيجيريا اللقاء بالتشكيل التالي:



نوابالي، إيكونج، أجاي، باسي، زايدو، أونيديكا، أيوبي، إينا، لوكمان، أوسيمين وسيمون.

ونجح منتخب نيجيريا في الوصول إلى دور ربع النهائي بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر. وجاء منتخب نيجيريا ضمن مجموعته في المركز الثاني بعد فوزه على منتخبات غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وتعادله مع غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية.