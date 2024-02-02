"تعليم جنوب سيناء" الثالث في مسابقة الفنون البيئية

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، توجيه التربية الموسيقية بقيادة أمانى سامى جيد موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية؛ لفوز تعليم جنوب سيناء بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة ( الفنون البيئية)

شاركت في المسابقة كل من: مدرسة الأمل الرسمية للغات بإشراف محمد انور معلم تربية موسيقية ، ومدرسة الشهيد أحمد منسى تحت بإشراف أسامة زين العابدين محمد ، معلم تربية موسيقية ،ومدرسة الزهور الابتدائية تحت بإشراف ابراهيم فتحى اخصائي مسرح.

وأكد محمد حامد عقل وكيل الوزارة أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة فى كافة الأنشطة والمجالات وذلك في إطار رعاية ودعم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الطلاب، كما اكد مواصلة كل الدعم لأنشطة أبنائنا وبناتنا الطلاب لاستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم .

وأشاد وكيل الوزارة بمواهب الطلاب وما تم تقديمه من إبداع حقيقي يدل على موهبة فنية، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها .

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة ، مؤكداً أنها جاءت تعبيرًا عن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس، ولفت إلى أهمية دور التربية الموسيقية في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

من جانبه قدم سامي الجندي مدير الشئون التنفيذية ، و أمانى سامى جيد موجه عام التربية الموسيقية، الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه المستمر للأنشطة وتوجيه التربية الموسيقية ، مشيداً بجهده وتوجيهاته بالمشاركة في كافة الفاعليات والمسابقات والأنشطة التي تعمل على تنمية مواهب الطلاب ، واستثمار طاقاتهم، وبناء شخصياتهم.

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