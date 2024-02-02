رخيصة ومتوفرة .. أطعمة ومشروبات تحميك من الجو البارد

تقول التقارير الأخيرة إن الطقس البارد الذي يجتاح جميع محافظات مصر يجعل البحث عن الطعام والمشروبات التي توفر الدفء والراحة أمرًا ضروريًا. وفقًا لموقع Prevrntion، يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل كبير على تجربتك للطقس البارد، وعندما تهبط درجات الحرارة وينخفض الجو، يصبح من الأمثل تناول الطعام الذي يزود جسمك بالحرارة ويمنحك الدفء.

في هذا السياق، ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التي تحتاج وقتًا أطول للهضم، حيث إن ذلك يساعد على زيادة درجة حرارة الجسم وتوفير الدفء. هذا المفهوم الطبي يُعرف بـ"التوليد الحراري"، حيث يتم توليد الحرارة من خلال عملية هضم الطعام وتحلله. لذلك، فإن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات تُعتبر مفيدة خلال الأيام الباردة.

من بين الأطعمة التي يُفضل تناولها للحفاظ على الدفء في الطقس البارد:

أطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الدفء خلال الأيام الباردة:

الحمص

الحمص

يُعتبر الحمص مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف، ويمكن أن يُضاف إلى الوجبات كطبق جانبي أو كجزء من السلطات. إضافة الحمص إلى نظامك الغذائي خلال الأيام الباردة يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع والدفء.

الموز

الموز

يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، بما في ذلك البوتاسيوم، والتي تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم وظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية.

الزنجبيل

الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل مصدرًا طبيعيًا للحرارة، ويمكن أن يُضاف إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة، أو يمكن استخدامه في الأطعمة المطبوخة. يُعتقد أن تناول الزنجبيل يساعد في تحفيز الدورة الدموية وبالتالي يساعد في إنتاج الحرارة في الجسم.

الشوفان

الشوفان

يُعتبر الشوفان مصدرًا ممتازًا للحبوب الكاملة والألياف، ويمكن تناوله في وجبة الإفطار كطبق ساخن، ويُمكن تحسينه بإضافة الفواكه الموسمية والمكسرات لتعزيز قيمته الغذائية والطعم.

العدس

العدس

يعتبر العدس مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي والألياف، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والفولات والمغنيسيوم. يمكن استخدام العدس في تحضير الحساء الدافئ أو الطبق الرئيسي، ويمكن أيضًا تحضير العدس في صورة الحساء أو السلطة لتناوله بوجبة الغداء أو العشاء. بفضل قوامه الكريمي ومذاقه الرائع، يُعتبر العدس خيارًا ممتازًا للأيام الباردة ويساهم في إضافة الدفء والشبع للوجبات.

القهوة

القهوة

يحتوي الكافيين في القهوة على خصائص تنشيطية تعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يُساهم في زيادة درجة حرارة الجسم. إذا كنت تحب شرب القهوة، فمن المفيد تناول فنجان منها في الأيام الباردة.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء

تُعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد، والذي يُعتبر مهمًا لوظائف الجسم المختلفة بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم.

البطاطا

البطاطا

تحتوي البطاطا على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تُضاف إلى الأطباق الدافئة مثل الحساء أو الأطباق المخبوزة لزيادة قيمتها الغذائية والطعم.

شرب الماء

يُعتبر شرب الماء ضروريًا للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على الرطوبة الطبيعية للجلد، وبالتالي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الدفء الداخلي.

باختصار، تناول هذه الأطعمة والمشروبات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشعور بالدفء والراحة خلال الأيام الباردة، كما يمكن أن يساهم في دعم صحة الجسم بشكل عام.