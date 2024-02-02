محافظ الجيزة مشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.
وتابع المحافظ نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك في اطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.
ووجه بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.
واطمأن المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة اسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية .
وأكد حافظ خلال جولته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وامبابة والمنيرة الغربية وجنوب .