أستاذ اقتصاد: الأزمات الجيوسياسية تهدد أغلب الاقتصادات العالمية

قالت الدكتور وفاء على، أستاذ الإقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العالم يبحث عن مسار التصحيح، بسبب الحصار الاقتصادي والصراعات في مناطق مختلفة والتي نتج عنها تدهور اقتصاديات دول العالم.

واضافت "استاذ الاقتصاد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا أمام ملف خطير وهو "التوترات الجيوسياسية"، وأشهرها الحرب في قطاع غزة بجانب الصراع الروسي الأوكراني، ودخول أطراف عدة في الصراع بما ساهم في تضييق الخناق على اقتصاديات الدول، متابعة أن كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بها.

واوضحت، أن التأخر في اتخاذ القرارات لإنقاذ العالم يؤدي لانهيار الإقتصاد، وتزداد الازمة أكثر فأكثر، وهذا يؤثر بشكل كبير على الكثير من الملفات الاقتصادية، ولعل أشهرها ملف الطاقة.