ضبط 6 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بعدة مناطق غرب الأقصر

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص أثناء ترويجهم المخدرات، في واقعتين منفصلتين بمركز القرنة غرب المحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، بتسديد ضربات قوية لضبط تجار ومروجي المخدرات في حملات مكثفة على أوكارهم بمدينة القرنة.

وشن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة، حملات مكبرة بناءًا على معلومات أمنية، لضبط مروجي المخدرات، وأسفرت الحملات عن ضبط المدعو "أ.م.ع" ويبلغ من العمر 25 عاما، مقيم قرية الضبعية دائرة المركز، وبحوزته 21 كيس بانجو وسلاح ناري فرد خرطوش بالطلقات بمنزله.

كما تم ضبط شاب يدعى “ب.أ.أ” 34 عاماً، مقيم قرية المريس دائرة المركز، وبحوزته 11 طربة من نبات الحشيش المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش بالطلقات، كما تم ضبط المدعو “ق.ع.أ” 30 سنة، مقيم قرية المريس، وبحوزته 7 أكياس من نبات الحشيش المخدر.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 3 أشخاص، بالطريق الصحراوي لنجع البركة التابع لمركز القرنة غرب الأقصر، وذلك خلال تسليمهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكانت قد وردت معلومات لدى ضباط المركز بقيام كلا من "ب.ط.أ" 24 عاما، "م.ع.أ" 21 عاما، "م.ع.ع" 26 عاما، بتكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة، بنجع البركة التابعة لمركز القرنة، وبتقنين الإجراءات داهم رجال الأمن المكان المذكور وتم ضبط المتهمين الثلاثة بحوزتهم 7 أكياس بلاستيك من مخدر الشابو، 15 كيس بلاستيك يحتوي على نبات البانجو المخدر، 5 أكياس من مادة الهيروين المخدر، أثناء استعدادهم لتسليمها وبيعها على الراغبين.

تم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.