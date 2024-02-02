الولايات المتحدة تعلن أسماء المستوطنين الإسرائيليين المستهدفين بالعقوبات

أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية، حيث أكد أنهم أسهموا في تقويض الاستقرار في هذه المنطقة، وفقًا لما أفاد به مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لشبكة CNN.

ونشرت صحيفة بوليتيكو التوجه الجديد لأول مرة وأعلن عنه، أمس الخميس، سيفرض عقوبات على العديد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في أعمال العنف.

صرح مسؤول كبير في الإدارة بأن الأمر التنفيذي يتناول أربعة أفراد يواجهون اتهامات مباشرة بارتكاب أعمال عنف أو تهديد في الضفة الغربية.

يُشمل ذلك الأفراد الذين يُتهمون بتنظيم وقيادة أعمال شغب، وإشعال النيران في المباني والحقول والمركبات، والاعتداء على المدنيين والتسبب في أضرار للممتلكات.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسماء الإسرائيليين المستهدفين بالأمر التنفيذي الذي يحظر أصولهم المالية ويمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة وهم "ديفيد حاي تشاسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيترمان، ويينون ليفي".

أفاد مسؤول بأن البيت الأبيض قدم إخطارًا للحكومة الإسرائيلية بخططه قبل إصدار الأمر التنفيذي.

وأدان الرئيس بايدن في السابق أعمال العنف وناقش هذه القضية شخصيًا في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن مكتب نتنياهو يوم الخميس أنه لا يروج لضرورة فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تعمل ضد أي انتهاك للقانون في جميع المجالات، ولا حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا السياق".

وأوضح المكتب أن "الأغلبية المطلقة" من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون يلتزمون بالقانون.