طقس الإسكندرية.. تساقط الأمطار الثلجية لليوم السادس لنوة الكرم

شهدت محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس الخميس، وحتى ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة تجمع للسحب الكثيفة المحملة بالأمطار الغزيرة الرعدية، يصاحبها تساقط لحبات البرد، على أوقات متفرقة وفي عدة مناطق مختلفة، وسجلت درجات الحرارة اليوم 14 درجة مئوية مع سرعة رياح تصل إلى 20 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك تعرض الإسكندرية للعواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ويسيطر جو بارد نهارًا، شديد البرودة ليلً.

واكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، علي استمرار تمركز ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشار نافع، أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الاثنين ٢٢ يناير وحتى اليوم مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الحالة.