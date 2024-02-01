أول تعليق لمحمد إمام بعد كلمته فى تكريم الزعيم بالسعودية

علق الفنان محمد إمام على كلمته التى ألقاها فى مهرجان joy awards، بالمملكة العربية السعودية، وتكريم والده الفنان عادل زعيماً للفن العربى.

وأثار الفنان محمد إمام الجدل بعد كلمته أثناء تسلمه تكريم الزعيم، حيث أكد على ريادة الفن المصرى، وعلى دعمه الكامل لشعب فلسطين وما يتعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم، وعلى مدار شهور وحتى الآن.

https://www.instagram.com/reel/C20JHAkrsfx/?igsh=MWptN3hlZnY0dG1oZg==

ووجه الفنان محمد إمام رسالة فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، من خلال فيديو مجمع لأبرز مشاهد لأعمال والده الزعيم عادل امام، وعلق قائلاً "تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل الچوي أووردز ..

أكن للمملكة السعودية بقيادتها و شعبها و رموزها كل الحب و الإحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي".

وتابع "سعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها و على التكريم الجميل للزعيم .. و اشكرهم دائماً على حفاوتهم في استقبالنا .. أعلم ان ليا جمهور كبير جداً في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الايرادات و مسلسلاتي من أعلى المشاهدات ..

انا فنان مصري عربي قبل كل شيء .. و اتربيت على ان الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض و تقبل الاخر .. و هذا أسمى معاني الفن وأتمنى أن أخدم هذا المعنى .. كل الحب و الاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي".

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفى، وفاء عامر، صلاح عبدالله، محمد ثروت، حاتم صلاح، والإخراج رامى إمام.