كأس الرابطة.. المصري يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

حسم فريق المصري الشوط الأول متقدما على نظيره بيراميدز بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

سجل هدف الفريق البورسعيدي اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 27.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.