نائب محافظ القاهرة تتابع جهود أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة الجنوبية

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولتها الميدانية في عدد من احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بحضور فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاجهزة التنفيذية والمعنية بالاحياء .

وشملت الجولة تفقد منطقة ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه بشارع شارع ٩ بالمقطم و طريق صلاح سالم وطريق الاوتوستراد والاطمئنان على تطهير البلوعات لاستيعاب كميات الامطار ومنع وجود اية تراكمات .

ومن جانبها وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع المناطق لعدم حدوث أي تكدسات للسيارات .

كما أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بنطاق المنطقة الجنوبية.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشددة على التعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور و الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة .