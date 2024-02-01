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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان جهود حماية الشواطئ بالبرلس

ومشاريع الري السطحي

وزير الري يتفقد حماية
وزير الري يتفقد حماية الشواطئ بالبرلس
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تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيسي ، نائب محافظ كفر الشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظةعددًا من مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية  من بينها مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية ومشروع حماية مصب مصرف كتشنر ويلتقي بعدد من المزارعين بالبرلس.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حماية الشواطئ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي