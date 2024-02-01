وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان جهود حماية الشواطئ بالبرلس

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيسي ، نائب محافظ كفر الشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظةعددًا من مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية من بينها مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية ومشروع حماية مصب مصرف كتشنر ويلتقي بعدد من المزارعين بالبرلس.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.